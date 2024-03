Nella notte tra il 21 e il 22 marzo l’esercito russo ha condotto una delle sue offensive più importanti degli ultimi mesi. Su tutto il territorio ucraino sono stati lanciati 60 droni esplosivi e quasi 90 missili.

Undici droni Shahed, di cui la maggior parte sono stati intercettati, hanno preso di mira diverse infrastrutture energetiche nella città di Odessa interrompendo la corrente elettrica per almeno 53mila persone. Quindi attacchi sono stati condotti contro impianti energetici anche a Kharkiv, con la città che è nel blackout totale. I danni più importanti si sono verificati nella regione di Zaporizhzhia dove secondo il capo dell'amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov, una persona è stata uccisa mentre altre otto sono rimaste ferite.

«Oggi, alle 4 del mattino, il nemico ha iniziato a colpire le nostre infrastrutture civili nella città di Zaporizhzhia e nella regione di Zaporizhzhia», ha detto in diretta tv Fedorov, «il traffico attraverso la centrale idroelettrica di Dnipro è bloccato e alcune infrastrutture critiche sono state danneggiate. I soccorritori e tutti i servizi sono attualmente al lavoro». Secondo Fedorov, i russi hanno lanciato quasi 20 missili sulla città in poche ore.

«Purtroppo è stata colpita la più grande centrale idroelettrica dell’Ucraina, la centrale idroelettrica Dnipro a Zaporizhzhia», si legge in un comunicato di Ukridroenergo, la società che controlla l’idroelettrico. «L’incendio nello stabilimento è attualmente in corso – prosegue il testo – Sul posto stanno lavorando i servizi di emergenza e gli ingegneri energetici, per superare le conseguenze dei numerosi attacchi aerei. Non vi è alcuna minaccia di svolta. La situazione alla diga dell'impianto è sotto controllo».

Il pressing di Zelensky

Il massiccio attacco ha spinto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad aumentare il pressing sui suoi alleati occidentali per ottenere le armi necessarie a difendersi da Mosca.

«I missili russi non hanno ritardi, così come i pacchetti di aiuti per il nostro paese. I droni non sono indecisi come alcuni politici. È importante capire il costo dei ritardi e delle decisioni rimandate», ha detto. «I sistemi Patriot devono proteggere Kharkiv e Zaporizhzhia, e abbiamo bisogno di difesa aerea per proteggere le persone, le infrastrutture, le case e le dighe. I nostri partner sanno esattamente cosa serve. Possono sicuramente sostenerci. Abbiamo bisogno di queste soluzioni. La vita deve essere protetta da questi non-umani di Mosca».

