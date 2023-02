Dopo il tour europeo il capo della diplomazia cinese Wang Yi, emissario del presidente Xi Jinping, è arrivato in Russia. Un viaggio che ha sia l’obiettivo di rafforzare le relazioni bilaterali tra i due paesi, mai messi in crisi dalla guerra in Ucraina, sia quello di gettare le prime basi per costruire la pace tra Mosca e Kiev a un anno esatto dall’inizio del conflitto.

Il primo alto funzionario russo incontrato da Wang Yi è Nikolai Patruschev, segretario del Consiglio di sicurezza del Cremlino. «Voglio confermare al compagno Wang il nostro sostegno sulle questioni di Taiwan, Xinjiang, Tibet e Hong Kong», ha detto Patrushev alla televisione di stato.

Il piano di pace

Non è ancora stato presentato ufficialmente ma la stampa internazionale ha già anticipato alcuni punti di quello che è stato definito il piano di pace che Wang Yi proporrà al ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel suo incontro di oggi. Si tratta di un documento diviso in circa 12 punti, il primo prevede il rispetto dei principi dell’integrità territoriale e della sovranità, seguito dalla richiesta di garanzie di sicurezza per entrambe le parti.

La Cina chiede anche il cessate il fuoco e lo stop alle forniture di armi che l’occidente garantisce a Kiev per la difesa del suo territorio. Il piano prevede anche garanzie che non ci siano attacchi nucleari e quindi la messa in sicurezza delle centrali ucraine per evitare un’escalation nel conflitto. Per mesi, infatti, il direttore dell’Aiea ha chiesto ai due eserciti di creare un cordone di sicurezza intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, finita più volte al centro del fuoco incrociato. Infine, l’emissario di Xi Jinping chiederà anche che non vengano usate armi biochimiche.

La reazione occidentale

Il piano, però, al momento non convince gli alleati della Nato dato che non menziona, tra le altre cose, una condanna esplicita all’invasione russa. I paesi occidentali sostengono il documento di dieci punti presentato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky al G20 di Bali, testo che per ora è considerato irricevibile da parte di Mosca.

Gli alleati criticano anche il linguaggio diplomatico “neutro” utilizzato da Pechino e non è chiaro neanche come i cinesi vogliano risolvere il punto più delicato della trattativa: ovvero lo status dei territori della Crimea e del Donbass (le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk). Al momento il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba ha detto che vuole vedere il testo formale e completo prima di dare un parere e presto conosceremo anche quello del Cremlino.

Intanto, secondo il Wall Street Journal il presidente Xi Jinping ha in programma una visita a Mosca nei prossimi mesi.

