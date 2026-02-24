L’Europa gela Zelensky. «Kiev nell’Unione? Impossibile dire quando»

true false

È una Kiev finalmente fuori dalla morsa del gelo quella che martedì 24 febbraio ha accolto le delegazioni arrivate da mezza Europa per celebrare il quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. Tre gradi sopra lo zero e appena dieci ore di blackout in tutta la giornata sono state una benedizione per la città, prostrata dal gelo delle ultime settimane e dai bombardamenti russi. La delegazione europea arrivata in treno nella capitale ucraina era guidata dal presidente del Consiglio europe