Neanche il giorno di Natale è tempo di tregua in Ucraina. Nelle prime ore del 25 dicembre le forze armate russe hanno eseguito un massiccio attacco contro le infrastrutture energetiche del paese. In totale sono stati lanciati settanta missili e cento droni. Almeno sette attacchi hanno preso di mira Kharkiv, innescando incendi in tutta la città e ferendo tre persone, ha scritto il capo regionale Oleh Syniehubov su Telegram.

Il ministro dell'Energia Herman Galushchenko, ha annunciato che sono stati introdotti blackout preventivi. Si tratta del tredicesimo attacco massiccio contro l'industria energetica Ucraina, riferiscono le autorità di Kiev. «I russi hanno attaccato il settore energetico a Natale. Hanno fatto di tutto per lasciare gli ucraini senza elettricita', gas, riscaldamento e acqua», ha detto Andriy Kovalenko, capo del Centro per la lotta alla disinformazione.

La reazione di Zelensky

«Ogni massiccio attacco russo richiede tempo per la preparazione. Non è mai una decisione spontanea. È una scelta deliberata, non solo di obiettivi ma anche di tempi e date. Oggi, Putin ha deliberatamente scelto il Natale per un attacco. Cosa potrebbe essere più disumano?». Ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Ringrazio tutti coloro che lavorano per il paese, che sono in servizio di combattimento, che proteggono i nostri cieli. Il male russo non spezzerà l'Ucraina e non rovinerà il Natale», ha assicurato.

© Riproduzione riservata