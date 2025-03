Starmer ha accusato Vladimir Putin di non essersi finora mostrato «serio sulla pace» ed evoca nuove «pressioni» per spingerlo a smettere di «fare giochetti sul piano del presidente Trump» per una tregua

Il premier britannico Keir Starmer ha diffuso un messaggio in vista del meeting da lui convocato per oggi con altri leader europei, più quelli di Australia e Nuova Zelanda, per garantire la sicurezza dell’Ucraina. Starmer ha accusato Vladimir Putin di non essersi finora mostrato «serio sulla pace» ed evoca nuove «pressioni» per spingerlo a smettere di «fare giochetti sul piano del presidente Trump» per una tregua. Alla chiamata parteciperà anche la premier Giorgia Meloni.

Nel messaggio introduttivo alla video-riunione di oggi, il premier britannico ha detto di voler dare «concretezza agli impegni» della cosiddetta “coalizione dei volenterosi” sul sostegno e sulle garanzie di sicurezza per Kiev. «Non possiamo consentire al presidente Putin di fare giochetti sull'accordo presentato dal presidente Trump», ha detto Starmer. «Il disprezzo totale del Cremlino rispetto alla proposta di cessate il fuoco del presidente Trump – prosegue – serve solo a dimostrare come Putin non sia serio sulla pace».

Passando quindi agli obiettivi degli alleati dell'Ucraina, sir Keir afferma: «Se la Russia siederà finalmente al tavolo (della pace), noi dobbiamo essere pronti a sorvegliare il cessate il fuoco per assicurare una pace seria e duratura. Se invece non lo farà, dovremo ricorrere a ogni sforzo vigoroso per intensificare la pressione sulla Russia in modo da garantire la fine di questa guerra».

Nel frattempo, continua l’avanzata dell’esercito russo nel Kursk. Mosca ha rivendicato di aver ripreso il controllo di altri due villaggi nella regione al centro di una vasta offensiva da parte delle truppe Kiev iniziata lo scorso 6 agosto. Secondo il ministero della Difesa russo, sono stati riconquistati i villaggi di Zaoleshenka e Rubanshchina, a nord e a ovest di Sudzha.

Palazzo Chigi: "No a partecipazione nazionale per eventuale forza militare sul terreno" Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato oggi ad una riunione in videoconferenza organizzata dal primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, sull’impegno a favore di una pace giusta e duratura, che assicuri la futura sovranità e la sicurezza dell’Ucraina. Il presidente del Consiglio ha confermato che l’Italia intende continuare a lavorare con i partner europei e occidentali e con gli Stati Uniti per la definizione di garanzie di sicurezza credibili ed efficaci, ribadendo che non è invece prevista la partecipazione nazionale ad una eventuale forza militare sul terreno. Zelensky: "Nessun accerchiamento delle nostre forze nel Kursk" "L'operazione delle nostre forze nelle aree designate della regione di Kursk continua. Le unità stanno svolgendo i loro compiti esattamente come necessario. Grazie alle forze ucraine nella regione di Kursk, una quantità significativa di forze russe è stata distolta da altri fronti. Le nostre truppe continuano a contenere le unità militari russe e nordcoreane in quella zona. Non vi è alcun accerchiamento delle nostre forze". Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Osserviamo anche movimenti lungo il confine orientale dell'Ucraina, dove l'esercito russo sta accumulando forze. Questo indica l'intenzione di sferrare un attacco contro la regione di Sumy. Ne siamo consapevoli e ci opporremo", ha spiegato La premier Meloni parteciperà alla call dei volenterosi di Starmer La premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, si è sentita con il primo ministro britannico, Keir Starmer, e parteciperà alla riunione di Londra in videocollegamento della coalizione dei 'volenterosi' per l'Ucraina, ribadendo le sue posizioni. Ucraina: 14 feriti in un attacco missilistico russo Almeno 14 persone, di cui due bambini, sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo sulla città Ucraina di Kryvyi Rih. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Serhii Lysak, citato da Ukrinform. L'attacco, ha spiegato, "ha distrutto un locale di intrattenimento e danneggiato infrastrutture, oltre 15 condomini, 10 case private, due istituti scolastici e una struttura sportiva. Sono stati colpiti anche negozi, una farmacia, un salone di bellezza, un bar e veicoli". Mosca: "Iniziato lo sminamento nel Kursk" Le forze armate russe "hanno iniziato a svolgere compiti di bonifica delle mine dai territori della regione di Kursk liberati dalle forze armate ucraine, con l'obiettivo di ripristinare strutture di importanza sociale". Lo riferisce il ministero della Difesa russo. "Le truppe delle forze armate della Federazione russa hanno iniziato a svolgere compiti di bonifica dalle mine nei territori nelle zone di confine della regione di Kursk liberate dai militanti delle forze armate dell'Ucraina, con l'obiettivo di ripristinare strutture e infrastrutture socialmente significative, necessarie per l'instaurazione di una vita pacifica e di un'attività economica nella regione dopo feroci operazioni militari", si legge nella dichiarazione. L'esercito russo attacca gli impianti energetici ucraini Nella notte le truppe russe "hanno attaccato massicciamente gli impianti energetici in due regioni dell'Ucraina" con "ingenti danni alle strutture". Questa notte "il nemico ha nuovamente colpito il settore energetico - si legge nel messaggio pubblicato su Telegram della compagnia energetica privata Ucraina Dtek -. Questa volta nelle regioni di Dnipropetrovsk e Odessa. A causa dell'attacco russo, alcuni residenti nelle regioni sono rimasti senza elettricita'". Dtek segnala gravi danni agli impianti energetici attaccati. Alla call dei leader si discute di come contribuire alla coalizione di volenterosi Durante la video conferenza di questa mattina, i leader dovrebbero "approfondire ulteriormente come i Paesi intendono contribuire alla coalizione dei volenterosi, prima della sessione di pianificazione militare prevista per la prossima settimana". Lo fa sapere Downing Street in una nota in cui annuncia che saranno 25 i Paesi, tra cui partner europei, Commissione europea, Nato, Canada, Ucraina, Australia e Nuova Zelanda, che si uniranno alla riunione virtuale. A loro, secondo quanto anticipato dal governo, il premier britannico dirà che "è il momento di impegni concreti mentre il presidente Putin tenta giochetti inutili con il piano di pace del presidente Trump"

