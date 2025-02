Donald Trump si è detto "deluso" dalle proteste del presidente ucraino di essere stato escluso dai colloqui con la Russia. "Sono molto deluso, ho sentito che sono arrabbiati per non avere un posto al tavolo dei negoziati. Ce lo hanno avuto per tre anni.... Allora non avrebbero dovuto iniziare la guerra", ha detto Trump ai giornalisti a Mar-a-Lago. "Penso di essere in grado di porre fine a questa guerra", ha aggiunto. Nel suo discorso ha anche detto che non ha intenzione di ritirare le truppe americane dall'Europa