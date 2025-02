Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che è necessario intensificare gli sforzi militari per garantire la sicurezza europea. Ha inoltre chiarito che l'eventuale invio di truppe francesi in Ucraina nell'ambito di una missione europea, sarà in seguito a un accordo di pace. "Noi europei dobbiamo essere presenti al tavolo dei negoziati. Noi europei dobbiamo aumentare i nostri sforzi militari. Dobbiamo fare e investire di più, perché la nostra sicurezza è in gioco" ha dichiarato Macron su X. Il presidente francese ha sottolineato che il suo obiettivo è una pace a lungo termine e affidabile in Ucraina, precisando che "l'Ucraina non potrà riprendere i suoi territori con mezzi militari". La Francia non è coinvolta nel conflitto e "non ha intenzione di inviare truppe in Ucraina," ha dichiarato il leader francese, aggiungendo che truppe occidentali potrebbero essere inviate in Ucraina come garanzia di sicurezza una volta raggiunto un accordo di pace.