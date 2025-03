Una posizione negoziale dura, con richieste massimaliste da parte di Mosca nei futuri negoziati di pace con l'Ucraina, fino allo "smantellamento completo" dell'attuale governo di Kiev. È ciò che emerge da un documento redatto lo scorso febbraio da un think tank con sede a Mosca e vicino al Servizio di sicurezza federale russo (Fsb), di cui un'agenzia di intelligence europea è entrata in possesso. Il documento è stato riportato dal Washington Post. Nel documento si afferma che "una risoluzione pacifica della crisi Ucraina non può avvenire prima del 2026". Si respinge inoltre qualsiasi piano di inviare forze di peacekeeping in Ucraina e si insiste sul riconoscimento della sovranità russa sui territori ucraini conquistati. Il report chiede anche di creare una zona cuscinetto nel nord-est dell'Ucraina, al confine con le regioni russe di Bryansk e Belgorod, e una zona demilitarizzata nel sud dell'Ucraina, vicino alla Crimea. Prospetta la necessità di "uno smantellamento completo" dell'attuale governo di Kiev. Interpellato dal Wp, il portavoce Dmitry Peskov ha dichiarato che il Cremlino "non era a conoscenza di queste raccomandazioni", definite "estremamente contraddittorie", per poi aggiungere: "Stiamo lavorando con opzioni più ponderate".