La guerra in Ucraina «non finirà tanto presto», ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti J. D. Vance durante un’intervista a Fox News. Sia Mosca che Kiev hanno presentato le loro proposte di pace e sono attualmente in discussione per arrivare a un punto comune. «Quello a cui abbiamo assistito nelle ultime due settimane - ha detto Vance - è che entrambe le parti hanno dichiarato: “Questa è la nostra proposta di pace”. Gli ucraini l'hanno fatto. I russi l'hanno fatto. E ora credo che la domanda sia: possiamo trovare una via di mezzo per porre fine a questo conflitto?».

Le posizioni di Russia e Ucraina «si sono già avvicinate, ma sono ancora lontane l'una dall'altra ed è necessaria una svolta molto presto», ha detto invece il segretario di Stato americano Marco Rubio. Allo stesso tempo, ha aggiunto, è necessario accettare il fatto che «l'Ucraina non sarà in grado di riportare la Russia alle posizioni che occupava nel 2014». Ieri Rubio ha incontrato ieri il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot, con cui ha discusso gli sforzi negoziali per la pace in Ucraina.

Dopo la firma dell’accordo sulle terre rare tra Kiev e Washington, l’amministrazione Trump avrebbe sbloccato l’esportazione di prodotti per la difesa verso l’Ucraina per un valore commerciale di 50 milioni di dollari. Nel frattempo prosegue il conflitto sul campo. Quasi 30 persone sono rimaste ferite in un attacco russo che ha preso di mira infrastrutture civili nella città di Zaporizhzhia.

Kiev ratificherà l'accordo sulle terre rare l'8 maggio Kiev fa sapere che l'accordo sulle terre rare tra Ucraina e Usa sarà ratificato in Parlamento l'8 maggio. Lo ha comunicato su Telegram il deputato Yaroslav Zheleznyak

