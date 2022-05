Fin dalla sua nascita Domani ha cercato di riempire un vuoto: in Italia il dibattito pubblico è dominato da quarant’anni dalle stesse facce e dalle stesse opinioni. Per questo abbiamo cercato di trovare e dare risalto a prospettive, voci e idee più giovani e fresche. Soprattutto nelle pagine della cultura abbiamo dato fiducia a scrittori e scrittrici, artisti di ogni genere, per esporvi ed esporci a punti di vista spiazzanti, originali, per farci magari divertire, talvolta arrabbiare, sempre pensare. Se pensi che questo lavoro sia importante, aiutaci a farlo crescere con un abbonamento annuale. Così sarai parte della comunità di Domani.

Continua la guerra in Ucraina dopo tre mesi dall’inizio dell’invasione russa. Domani segue le ultime notizie con una diretta costantemente aggiornata.

Cosa c’è da sapere:

Il nuovo bollettino dell’intelligence britannica riporta che le forze russe hanno subìto gravi perdite tra gli alti ufficiali per via della loro incapacità di prevedere le mosse della difesa ucraina. Le perdite hanno riguardato anche le forze aeree di Mosca.

Le autorità locali di Luhansk hanno affermato che nelle autoproclamate repubbliche popolari del Donbass ci sono circa ottomila prigionieri di guerra ucraini. La maggior parte di questi si trova a Donetsk. Nell’area si continua a combattere: l’esercito ucraino ha respinto dieci attacchi nella serata di ieri, ma denuncia di aver subìto una vasta offensiva in oltre quaranta città che ha provocato cinque vittime civili e dodici feriti.

In un’intervista a La Stampa, la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola ha detto che «è inevitabile arrivare a un embargo energetico totale per fermare l'aggressione di Putin».

***

11.45 – Il cancelliere tedesco a Davos: non possiamo permettere a Putin di vincere

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è intervenuto questa mattina al forum di Davos, in Svizzera, dove ha detto che «non si può permettere a Putin di vincere o di dettare le condizioni di pace». L’imperialismo russo, ha aggiunto «minaccia di riportarci a dove eravamo quando la guerra era un normale strumento di politica».

10.15 – La riunione della Banca centrale russa

Nella giornata di oggi si riuniscono i vertici della Banca centrale russa per discutere dell’andamento finanziario in seguito alle sanzioni imposte dai paesi occidentali e decidere nuove misure di contrasto. Secondo quanto comunicato in una nota, la Banca centrale russa ha abbassato il suo tasso di interesse di riferimento dal 14 all’11 per cento.

«Gli ultimi dati settimanali evidenziano un significativo rallentamento dell'attuale tasso di crescita dei prezzi. Le pressioni inflazionistiche si allentano in scia alle dinamiche del tasso

di cambio del rublo e al rilevante declino delle aspettative di inflazione di famiglie e imprese», si legge nel comunicato della Banca. «Ad aprile l’inflazione annuale ha raggiunto il 17,8 per cento, tuttavia, in base alle stime al 20 maggio, ha rallentato al 17,5 per cento, diminuendo più velocemente che nelle previsioni di aprile».

Questa mattina la Borsa di Mosca ha avuto un rialzo del 1,7 per cento mentre il rublo è in forte calo sul dollaro e l’euro.

9.55 – Le autorità locali di Luhansk hanno affermato che nelle autoproclamate repubbliche popolari del Donbass ci sono circa ottomila prigionieri di guerra ucraini. La maggior parte di questi si trova a Donetsk.

9.50 – Il ministro degli Esteri ucraino interviene sul piano proposto dall’Italia

«Il ministro degli Esteri Luigi di Maio è un amico e quindi in linea di principio non ho niente contro qualcosa che viene proposto da un amico. Parlando politicamente voglio che capiate una cosa: noi diamo il benvenuto a ogni tipo di piano che non implichi la creazione di un'altra contact-line o che preveda concessioni ucraine sulla nostra sovranità. Siamo disposti a discutere di qualunque altra cosa», ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba.

Il piano, però, è stato bocciato anche dalla portavoce del ministero degli Esteri russo che ieri lo ha definito come una «fantasia».

9.35 – I bambini uccisi dall’inizio della guerra

Secondo il nuovo bollettino della procura generale ucraina, dal 24 febbraio scorso sono stati uccisi 240 bambini, mentre oltre 436 sono stati feriti. La procura precisa anche che «i bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 1.883 istituzioni educative, 178 delle quali sono andate completamente distrutte». Invece, secondo il Consigliere della missione permanente ucraina presso l’Onu, Sergiy Dvornyk, le forze russe hanno «deportato» almeno 230mila bambini ucraini in Russia.

9.25 – Il mar d’Azov è sotto il controllo russo

«Il mar d’Azov è perduto per sempre per l’Ucraina. I porti delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson non saranno mai più ucraini. Sono sicuro che dopo la riunificazione delle nostre regioni con la Russia, il mar d’Azov tornerà a essere, come prima, esclusivamente un mare interno della Federazione russa». A dirlo è il vice primo ministro del governo della Crimea Georgy Muradov, riportato da Ria Novosti. A facilitare il controllo russo del mar d’Azov è la conquista da parte delle truppe di Mosca, con l’aiuto dei separatisti, della città di Mariupol. Dal porto della città oggi scatterà un corridoio per far evacuare le navi straniere rimaste bloccate da quando è iniziato l’assedio russo.

