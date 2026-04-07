fronte orientale bloccato

Lo stallo di Putin, Mosca in Ucraina colleziona sconfitte

Davide Maria De Luca
07 aprile 2026 • 20:43

L’arrivo del bel tempo non aiuta l’offensiva russa, Bruxelles intanto avvisa il Cremlino: «Attaccare uno degli Stati membri vuol dire attaccare tutta l’Unione europea»

È sempre più stallo sul fronte in Ucraina. L’arrivo della primavera per ora ha fallito nel restituire movimento e dinamismo al conflitto. L’attesa offensiva russa di primavera è iniziata con un paio di sanguinosi fallimenti, assalti compiuti da gruppi di mezzi corazzati immediatamente bloccati dai droni e dall’artiglieria di Kiev. Sulla stampa ucraina si racconta di come la vita a Kramatorsk, capitale di fatto del Donbass ancora in mani ucraine, una ventina di chilometri dal fronte, la vita pros

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Davide Maria De Luca
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Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.