Mosca "non è interessata a fermare la sua invasione", ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, facendo riferimento al massiccio attacco missilistico russo contro Kiev. Il presidente Vladimir Putin "dimostra con le sue azioni, non con le parole, che non rispetta alcun tentativo di creare la pace e che vuole solo continuare la guerra", ha detto Sybiha sui social media, criticando anche le "richieste massimaliste" di Mosca all'Ucraina, come la pretesa di ritirarsi da suoi territori, come condizione per la pace.