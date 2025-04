Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha presentato alla delegazione ucraina un piano per la pace tra Kiev e Mosca. Al momento non sono arrivate risposte, ma la proposta del tycoon contiene diversi punti irricevibile per il presidente Volodymyr Zelensky. Russia e Ucraina dovranno effettuare degli «scambi territoriali» per raggiungere un accordo, ha detto il vicepresidente JD Vance, attualmente è in visita di stato in India.

Vance ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno fatto una «proposta molto esplicita ai russi e agli ucraini» e ribadito che se le parti non troveranno un accordo nel breve periodo la Casa Bianca si ritirerà dalle trattative. Il piano ufficiale non è stato annunciato pubblicamente, ma diversi organi di stampa statunitensi hanno identificato sette linee guida principali:

Crimea

Secondo quanto riporta Axios, il piano include il riconoscimento ufficiale da parte di Kiev della Crimea come territorio della Federazione russa. A questo si somma un riconoscimento non ufficiale del controllo di Mosca su gran parte delle aree finite “conquistate” dal suo esercito dopo l’invasione del 2022 nell’Ucraina orientale. La Crimea, annessa forzatamente e in maniera unilaterale da parte del Cremlino nel 2014, è uno dei punti principali dell’accordo per il presidente Vladimir Putin. Le altre aree che potrebbero finire nell’accordo sono le regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia le stesse in cui Mosca ha tenuto i referendum farsa nel 2022.

Nato

Gli Stati Uniti vogliono garantire al Cremlino che l’Ucraina non entri a far parte della Nato. Nonostante le insistenze di Zelensky, anche altri paesi dell’Alleanza atlantica sono scettici sull’ingresso di Kiev. Questo non esclude però un futuro ingresso per Kiev all’interno dell’Unione europea, dove l’Ucraina ha già iniziato il percorso formale di adesione grazie anche al sostegno della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Garanzie di sicurezza in futuro

Secondo Axios, Washington sta offrendo agli ucraini una «solida garanzia di sicurezza» coinvolgendo un «gruppo ad hoc di paesi europei e potenzialmente non europei». Non è ancora chiaro come si svilupperà questa parte del piano, al momento Mosca ha annunciato più volte che non accetterà truppe europee sul territorio ucraino neanche sottoforma di peacekeeping.

Revoca delle sanzioni

Per il Washington Post la Casa Bianca starebbe pensando di revocare le sanzioni finanziarie e commerciali contro la Russia. Non è specificato in quali tipo di settori, neanche se Bruxelles intraprenda la stessa strada.

Ricostruzione

Riguardo ai piani di ricostruzione del paese devastato da oltre tre anni di guerra, gli Stati Uniti sarebbero pronti a offrire risarcimenti e aiuti ma non è specificato «da dove arriveranno i finanziamenti». Al momento diversi paesi europei tra cui Italia, Francia, Germania e Regno Unito hanno organizzato conferenze internazionali per discutere dei piani di ricostruzione e raccogliere fondi da destinare a Kiev.

Zaporizhzhia

Donald Trump vuole riportare sotto il controllo degli Stati Uniti la centrale nucleare di Zaporizhzhia, al momento occupata dai russi. In questi tre anni più volte sono stati lanciati allarmi sulla sicurezza dell’impianto, visto che è finito più volte sotto il fuoco incrociato dei due eserciti. Zelensky non è d’accordo però che la centrale nucleare più grande d’Europa finisca sotto il controllo di Washington.

Terre rare

Questo forse è il punto sul quale, dopo una trattativa complicata e una scenata nello studio Ovale, Ucraina e Stati Uniti sono d’accordo. Settimana scorsa le delegazioni dei due paesi avrebbero firmato un Memorandum d’intenti per garantire a Washington l’accesso alle risorse naturali e ai minerali ucraini. Trump ha chiesto pubblicamente di sfruttare il territorio per una cifra complessiva di 500 miliardi di dollari, per rientrare anche dei soldi spesi in aiuti militari inviati verso Kiev durante la presidenza di Joe Biden.

