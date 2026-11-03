Il cibo diventa un’arma: la strategia degli hacker punta all’ansia sociale

A prescindere dai responsabili, è evidente che chi colpisce questi sistemi abbia scelto con particolare lucidità un punto sensibile della vita collettiva. Un punto poco considerato quando si parla di sicurezza nazionale. Intanto, il governo Meloni incontra i vertici dei servizi: «Impatto limitato»

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Quando si pensa a questioni come approvvigionamento e sicurezza alimentare si tende a contare ciò che viene prodotto: tonnellate di grano, raccolti, capi di bestiame. Oppure si guarda alle rotte commerciali e ai paesi dai quali si importa. Ma tra la disponibilità di un alimento e la possibilità di consumarlo esiste un insieme di operazioni che deve continuare a funzionare. Per una parte importante di ciò che si mangia, queste operazioni dipendono dalla cosiddetta “catena del freddo”; ovvero quel