Un portavoce di Hamas in un’intervista alla Cnn ha detto che «nessuno ha idea» di quanti dei 120 ostaggi nella Striscia di Gaza siano ancora vivi. Ha anche definito «falsa» l’inchiesta del Wall Street Journal in cui il leader di Hamas Sinwar ha definito la morte dei civili palestinesi «sacrifici necessari»

In un’intervista rilasciata alla Cnn, il portavoce e membro dell’ufficio politico di Hamas, Osama Hamdan, ha detto che «nessuno ha idea» di quanti dei 120 ostaggi trattenuti nella Striscia siano ancora vivi. Inoltre ha affermato che durante l’operazione di salvataggio da parte degli israeliani avvenuta sabato scorso per trarre in salvo 4 degli ostaggi, ne siano morti 3. Ha definito anche l’inchiesta del Wall Street Journal sui messaggi del capo di Hamas Yahya Sinwar «falsa». La Cnn ha affermato che Hamdan ha evitato di rispondere alle domande sul coinvolgimento di Hamas nelle sofferenze causate alla popolazione palestinese.

I tank israeliani avanzano nella zona occidentale di Rafah, mentre la città viene colpita dal fuoco sparato da elicotteri, droni e artiglieria. Un milione di palestinesi che si erano rifugiati qui stanno scappando. Le Nazioni Unite hanno avvertito che più di un milione di persone affronteranno «morte e fame entro la metà di luglio». L’agenzia Unrwa ha accusato Israele di aver impedito frequentemente l’arrivo degli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza e le loro operazioni sul territorio.

Nel frattempo sul confine nord di Israele, una raffica di missili partiti dal sud del Libano ha causato numerosi incendi.

Un tribunale israeliano ha stabilito che l’emittente qatarina all news Al Jazeera sarà bannata da Israele per altri 35 giorni. Il governo Netanyahu ha più volte accusato Al Jazeera di essere un microfono di Hamas e di partecipare alle azioni dei miliziani, accuse respinte dall’emittente. Le trasmissioni dalla Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza, dove Al Jazeera segue il conflitto tra Israele e Hamas, continuano senza interruzioni.

Al G7, i leader hanno avvertito l’Iran sulla possibilità di imporgli nuove sanzioni se continuerà a portare avanti il proprio programma di arricchimento nucleare.

Hamas alla Cnn: «Nessuno ha idea» di quanti ostaggi siano ancora vivi a Gaza Un portavoce e membro dell'ufficio politico di Hamas, Osama Hamdan, ha detto in un'intervista alla Cnn che «nessuno ha idea» di quanti dei 120 ostaggi trattenuti a Gaza siano ancora vivi: «Non ho alcuna idea su questo. Nessuno ce l'ha». La Cnn riporta che Hamdan sostiene - senza alcuna prova - che l'operazione israeliana per liberare quattro ostaggi sabato scorso ha causato la morte di altri tre, incluso un cittadino americano. A Hamdan sono state fatte domande sulla testimonianza di un medico che ha curato gli ostaggi rilasciati, in cui si sostiene che siano stati sottoposti ad abusi fisici e mentali e picchiati ad ogni ora. Hamdan ha risposto: «Credo che se soffrono di problemi mentali, è a causa di quello che Israele ha fatto a Gaza. Perché [nessuno può] tollerare ciò che Israele sta facendo, bombardando tutti i giorni, uccidendo civili, donne e bambini ... lo hanno visto con i loro occhi». Il portavoce ha poi affermato che qualsiasi accordo per il rilascio degli ostaggi trattenuti a Gaza dovrà includere le garanzie di un cessate il fuoco permanente e il completo ritiro delle truppe israeliane da Gaza. Ha poi negato che il capo di Hamas Yahya Sinwar abbia definito le morti di migliaia di civili palestinesi «sacrifici necessari» e ha anche che l'inchiesta del Wall Street Journal fosse «falsa». La Cnn inoltre riferisce che «Hamdan ha ripetutamente evitato di rispondere alle domande sul ruolo di Hamas nelle sofferenze dei palestinesi a Gaza» e ha definito gli attacchi del 7 ottobre «una reazione contro l'occupazione».

