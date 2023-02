L’oggetto è stato avvistato da alcuni piloti civili. La marina statunitense è già in azione per identificarlo

Alcuni piloti dell’aviazione civile hanno avvistato un pallone aerostatico di «grandi dimensioni» a circa 900 chilometri da Honolulu, Hawaii.

La quota a cui viaggia il pallone è stimata attorno ai 50mila piedi, ben oltre le rotte degli aerei commerciali. Un aereo di sorveglianza della Us Navy starebbe pattugliando la porzione di spazio aereo in cui pare sia presente il pallone, probabilmente simile a quello abbattuto dagli Stati Uniti ma classificato dalla Cina come strumento meteorologico.

L’avvistamento arriva a poco più di una settimana dall’ultimo abbattimento, avvenuto nei cieli canadesi il 12 febbraio ad opera di caccia statunitensi. Il giorno precedente un altro oggetto era stato abbattuto in Alaska.

Ancora ignota l’origine dei vari “cilindri” metallici avvistati e poi abbattuti sui cieli americani.

