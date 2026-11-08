Demolizioni e famiglie distrutte: a Hebron è strategia del terrore. Herzog incarica Eisenkot

«Ci puntavano le armi contro e dicevano che, se ci fossimo mossi, ci avrebbero sparato immediatamente», racconta Ahmad Imraish, 22 anni. «Dopo aver demolito la casa è arrivato Smotrich, accompagnato da decine di persone della sua scorta, e si è ripreso con il cellulare sulle macerie della nostra abitazione». Intanto Herzog è pronto a dare l’incarico di governo a Eisenkot

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Hebron – La barriera gialla che per undici giorni ha rinchiuso oltre 200mila palestinesi di Hebron è ora sollevata. Le persone entrano ed escono dalla città, i taxi scorrono come in passato e il microcosmo che si era creato ai confini della città è scomparso. Dopo oltre dieci giorni di assedio militare l’operazione lanciata dall’esercito israeliano è terminata. Era iniziata il 23 ottobre scorso, dopo che due palestinesi vicini ad Hamas hanno ucciso due soldati israeliani e ferito altri tre al ch