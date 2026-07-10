Houston, l’Ice uccide un altro innocente. Trump non ferma la polizia del terrore

L’imprenditore messicano Lorenzo Salgado Araujo freddato nel Texas. Dove si stanno moltiplicando le proteste. Come a Minneapolis, la versione ufficiale non regge. È la quinta vittima degli agenti federali anti immigrazione
Un’altra persona è stata uccisa dagli agenti dell’Ice, il corpo anti immigrazione che continua i suoi brutali raid negli Stati Uniti, anche se il mondo è distratto dalle avventure militari di Donald Trump all’estero. E ancora una volta le versioni dell’accaduto delle autorità e dei testimoni dell’omicidio sono radicalmente diverse. Martedì scorso un imprenditore edile e operaio messicano 52enne di nome Lorenzo Salgado Araujo aveva appena caricato sul suo furgone bianco gli ultimi operai della su