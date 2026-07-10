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Houston, l’Ice uccide un altro innocente. Trump non ferma la polizia del terrore

Mattia Ferraresi
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10 luglio 2026 • 19:49

L’imprenditore messicano Lorenzo Salgado Araujo freddato nel Texas. Dove si stanno moltiplicando le proteste. Come a Minneapolis, la versione ufficiale non regge. È la quinta vittima degli agenti federali anti immigrazione

Un’altra persona è stata uccisa dagli agenti dell’Ice, il corpo anti immigrazione che continua i suoi brutali raid negli Stati Uniti, anche se il mondo è distratto dalle avventure militari di Donald Trump all’estero. E ancora una volta le versioni dell’accaduto delle autorità e dei testimoni dell’omicidio sono radicalmente diverse. Martedì scorso un imprenditore edile e operaio messicano 52enne di nome Lorenzo Salgado Araujo aveva appena caricato sul suo furgone bianco gli ultimi operai della su

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)