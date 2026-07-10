Houston, l’Ice uccide un altro innocente. Trump non ferma la polizia del terrore

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Un’altra persona è stata uccisa dagli agenti dell’Ice, il corpo anti immigrazione che continua i suoi brutali raid negli Stati Uniti, anche se il mondo è distratto dalle avventure militari di Donald Trump all’estero. E ancora una volta le versioni dell’accaduto delle autorità e dei testimoni dell’omicidio sono radicalmente diverse. Martedì scorso un imprenditore edile e operaio messicano 52enne di nome Lorenzo Salgado Araujo aveva appena caricato sul suo furgone bianco gli ultimi operai della su