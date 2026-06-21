I coloni sguazzano in piscina, la Cisgiordania è alla sete

Nell’area di Petza'el tutte le condutture idriche sono state deviate verso la gigantesca vasca. Gli israeliani si tuffano e si divertono mentre i palestinesi dei villaggi sono privati dell’acqua

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Mentre soffia il vento caldo dell’estate, il silenzio della Valle del Giordano è squarciato da insolite grida: sono risate, schiamazzi, un rumore allegro di tuffi e bimbi che giocano con salvagenti e colorati galleggianti. Come un miraggio nel deserto, qualche giorno fa nell’area di Petza'el è comparsa una gigantesca piscina. Un vero e proprio piccolo parco acquatico che alcuni coloni hanno realizzato rubando tutta l’acqua dei villaggi palestinesi circostanti e inondando un sito archeologico di