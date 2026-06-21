provocazioni contro i palestinesi

I coloni sguazzano in piscina, la Cisgiordania è alla sete

Bianca Senatore
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21 giugno 2026 • 06:00

Nell’area di Petza'el tutte le condutture idriche sono state deviate verso la gigantesca vasca. Gli israeliani si tuffano e si divertono mentre i palestinesi dei villaggi sono privati dell’acqua 

Mentre soffia il vento caldo dell’estate, il silenzio della Valle del Giordano è squarciato da insolite grida: sono risate, schiamazzi, un rumore allegro di tuffi e bimbi che giocano con salvagenti e colorati galleggianti. Come un miraggio nel deserto, qualche giorno fa nell’area di Petza'el è comparsa una gigantesca piscina. Un vero e proprio piccolo parco acquatico che alcuni coloni hanno realizzato rubando tutta l’acqua dei villaggi palestinesi circostanti e inondando un sito archeologico di

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Bianca Senatore
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Bianca Senatore

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.