Il reportage

I coloni terrorizzano i palestinesi d’Israele. «Abbiamo paura che brucino la nostra città»

Jacopo Mocchi
02 ottobre 2026 • 07:00
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Anche a Majdal al-Krum, in Galilea, gli estremisti stanno imponendo i loro avamposti. Il racconto degli abitanti: «Dopo Gaza e Cisgiordania, ora tocca a noi». Le minacce di Smotrich: «La festa è finita, faremo come in Giudea e Samaria»

Quando Said Kabat, sulla cinquantina, è andato a controllare il suo terreno nell’area di Majdal al-Krum, in Galilea, nel nord di Israele, ha trovato all’ingresso della proprietà il suo terreno livellato da un bulldozer, una bandiera israeliana e un paio di tende bianche. Poco più in là, alcuni coloni avevano montato un recinto per le pecore, sistemato alcune cisterne d’acqua e allacciato la corrente. Kabat racconta che i coloni si erano dati appuntamento proprio sul suo terreno privato, da cui s

Jacopo Mocchi
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Jacopo Mocchi

Giornalista freelance e reporter. Si occupa di conflitti internazionali, con uno sguardo rivolto in particolare al Medio Oriente. Collabora con L’Espresso e La7 e ha realizzato reportage da Palestina, Israele, Egitto, Libano e Siria. Su instagram: jacopo_mocchi