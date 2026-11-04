La nuova geografia politica degli Usa

I giovani democratici: i ragazzi hanno mandato un segnale all’America

Manuela Cavalieri
04 novembre 2026 • 20:57Aggiornato, 04 novembre 2026 • 20:58
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L’entusiasmo per El-Sayed, per Talarico e la governatrice nera Keisha Lance Bottoms spiegata dai flussi elettorali. Premiata la strategia di puntare soprattutto su tre gruppi di elettori perduti nel 2024. «Tra i 18 e i 29 anni la maggioranza ha abbandonato Trump per i dem». Tra le motivazioni, il carovita ma anche Gaza e le guerre

WASHINGTON DC – Ad Atlanta, Élise Wade, presidente dei Giovani Democratici della Georgia, è caduta in ginocchio quando sul maxischermo è apparsa la notizia della vittoria di Keisha Lance Bottoms, prima governatrice afroamericana della nazione. «Dicono che saranno le donne nere a salvare la democrazia. Ne abbiamo avuto la dimostrazione». L'incredulità attraversa l'America democratica. A Dearborn, cuore araboamericano del Michigan, Mohammad Enayah, ingegnere di origine palestinese, è rimasto svegl

Manuela Cavalieri
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Manuela Cavalieri

Manuela Cavalieri, originaria di Oliveto Citra, in provincia di Salerno, è arrivata a New York nel 2008 e da oltre dieci anni vive a Washington. Giornalista professionista, racconta gli Stati Uniti insieme alla collega Donatella Mulvoni, con cui firma dal 2013 articoli e reportage per le principali testate italiane.