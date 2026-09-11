I Maga incoronano Vance come prossimo presidente. Trump: «Nelle urne barate»

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Nella lettura convenzionale dei segni della politica il tonante discorso del vicepresidente JD Vance di mercoledì sera a Dallas appare come una benedizione, se non un’incoronazione. Alla folla acclamante dell’informale miniconvention di metà mandato si è aggiunto il tono presidenziale, nel quale il vice sembrava trovarsi a proprio agio e a seguire un profluvio di retroscena intorno all’ottimo giudizio del presidente sulla vicenda. Il Washington Post ha raccontato della telefonata entusiasta che