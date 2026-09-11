I Maga incoronano Vance come prossimo presidente. Trump: «Nelle urne barate»

Il numero due usa il palco di Dallas per lanciare la sua corsa alla Casa Bianca. Alla commemorazione per l’11 settembre il presidente fa un comizio sull’Iran
Nella lettura convenzionale dei segni della politica il tonante discorso del vicepresidente JD Vance di mercoledì sera a Dallas appare come una benedizione, se non un’incoronazione. Alla folla acclamante dell’informale miniconvention di metà mandato si è aggiunto il tono presidenziale, nel quale il vice sembrava trovarsi a proprio agio e a seguire un profluvio di retroscena intorno all’ottimo giudizio del presidente sulla vicenda. Il Washington Post ha raccontato della telefonata entusiasta che