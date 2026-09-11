«donald benedice la corsa di jd alla presidenza»

I Maga incoronano Vance come prossimo presidente. Trump: «Nelle urne barate»

Mattia Ferraresi
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11 settembre 2026 • 20:34Aggiornato, 11 settembre 2026 • 20:47

Il numero due usa il palco di Dallas per lanciare la sua corsa alla Casa Bianca. Alla commemorazione per l’11 settembre il presidente fa un comizio sull’Iran

Nella lettura convenzionale dei segni della politica il tonante discorso del vicepresidente JD Vance di mercoledì sera a Dallas appare come una benedizione, se non un’incoronazione. Alla folla acclamante dell’informale miniconvention di metà mandato si è aggiunto il tono presidenziale, nel quale il vice sembrava trovarsi a proprio agio e a seguire un profluvio di retroscena intorno all’ottimo giudizio del presidente sulla vicenda. Il Washington Post ha raccontato della telefonata entusiasta che

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)