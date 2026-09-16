I satelliti-spia di Mosca «orientano» i raid iraniani

Lo scoop della Cnn: le informazioni necessarie ai Pasdaran per bombardare le basi americane nel Golfo sarebbero arrivate grazie ai satelliti spia di Mosca. E intanto è stato intercettato un drone degli Houthi sopra la città santa della Mecca. Riad: «Un’offesa per milioni di credenti». E di nuovo la Camera Usa ha votato perché Trump metta fine alla guerra

true false

Gli occhi nei cieli che spiano gli americani, per dare informazioni agli iraniani con i missili puntati, sono russi. Gli sguardi dei satelliti spia - sono stati usati quelli della classe d’élite Cosmos - sono di Mosca: così Teheran in questi mesi è stata capace di infliggere danni per milioni di dollari alle basi americane che da decenni sono in Medio Oriente. Senza l’intelligence del Cremlino, che ha passato coordinate accuratissime per moltiplicare i danni, i Pasdaran non sarebbero riusciti a