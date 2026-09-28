L’Ia fuori controllo colpisce il governo americano. Trump: «Nessun problema»

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Nel giro di appena settantadue ore, Dario Amodei si è ritrovato sotto i riflettori a Washington. Il fondatore e Ad di Anthropic è passato dall'essere il bersaglio di un dossier diffuso da ambienti della destra Maga – in cui viene accusato di essere woke ed esponente dell’altruismo efficace – a oggetto di parodia televisiva sulla Nbc, fino a una cena privata alla Casa Bianca con Donald Trump. Un faccia a faccia che ha fatto da preludio al vertice convocato dal presidente e dallo Speaker della Cam