VERTICE ALLA CASA BIANCA CON I BIG TECH

L’Ia fuori controllo colpisce il governo americano. Trump: «Nessun problema»

Luca Ciarrocca
28 settembre 2026 • 20:56
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Il Nytimes: i dipartimenti di Commercio e Istruzione violati da agenti OpenAi. Bill Gates: «L’intelligenza artificiale potrebbe causare un miliardo di morti»

Il Nytimes: gli agenti di OpenAI hanno violato i dipartimenti del Commercio, dell’Istruzione. L’allarme di Bill Gates: «L’intelligenza artificiale potrebbe causare un miliardo di morti»

Nel giro di appena settantadue ore, Dario Amodei si è ritrovato sotto i riflettori a Washington. Il fondatore e Ad di Anthropic è passato dall'essere il bersaglio di un dossier diffuso da ambienti della destra Maga – in cui viene accusato di essere woke ed esponente dell’altruismo efficace – a oggetto di parodia televisiva sulla Nbc, fino a una cena privata alla Casa Bianca con Donald Trump. Un faccia a faccia che ha fatto da preludio al vertice convocato dal presidente e dallo Speaker della Cam

Luca Ciarrocca
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Luca Ciarrocca analizza da anni le dinamiche e gli squilibri del potere globale. Già corrispondente da New York per Il Giornale di Indro Montanelli, è stato il fondatore di Wall Street Italia. È autore di libri d’inchiesta, di cui i più recenti sono Il clan Trump e L'anima nera della Silicon Valley, la prima biografia italiana su Peter Thiel. Oggi dirige Italia.co e cura la newsletter Utopie & Distopie, tra le prime cinque in Italia su Substack nella categoria Top Italian World Politics