Ia, vertice d’emergenza alla Casa Bianca. «Rischi per l’umanità»

Trump ha convocato Zuckerberg, Amodei & co dopo gli ultimi allarmi sull’intelligenza artificiale. OpenAI cancellato il debutto di GPT-6.1 Astra, il suo modello più avanzato, che ha mostrato comportamenti «ingannevoli». Le Big Tech stanno esaminando decine di migliaia di anomalie
Trump ha convocato Zuckerberg, Amodei & co dopo gli ultimi allarmi sull’intelligenza artificiale. OpenAI cancellato il debutto di GPT-6.1 Astra, il suo modello più avanzato, che ha mostrato comportamenti «ingannevoli». Le Big Tech stanno esaminando decine di migliaia di anomalie
In uno dei confronti più tesi e insoliti nella storia recente del capitalismo americano, i grandi tecno oligarchi della Silicon Valley si sono presentati alla Casa Bianca portando un messaggio che oscilla tra il calcolo strategico e l’allarme di sicurezza nazionale: fermateci prima che sia troppo tardi. Il pranzo di martedì, nella Cabinet Room della West Wing, ha riunito il gotha dell’intelligenza artificiale con il presidente Donald Trump e lo speaker della Camera Mike Johnson. Da un lato, l'am