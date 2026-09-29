Ia, vertice d’emergenza alla Casa Bianca. «Rischi per l’umanità»

Trump ha convocato Zuckerberg, Amodei & co dopo gli ultimi allarmi sull’intelligenza artificiale. OpenAI cancellato il debutto di GPT-6.1 Astra, il suo modello più avanzato, che ha mostrato comportamenti «ingannevoli». Le Big Tech stanno esaminando decine di migliaia di anomalie

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Trump ha convocato Zuckerberg, Amodei & co dopo gli ultimi allarmi sull’intelligenza artificiale. OpenAI cancellato il debutto di GPT-6.1 Astra, il suo modello più avanzato, che ha mostrato comportamenti «ingannevoli». Le Big Tech stanno esaminando decine di migliaia di anomalie