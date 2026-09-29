decine di migliaia di anomalie

Ia, vertice d’emergenza alla Casa Bianca. «Rischi per l’umanità»

Luca Ciarrocca
29 settembre 2026 • 19:58
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Trump ha convocato Zuckerberg, Amodei & co dopo gli ultimi allarmi sull’intelligenza artificiale. OpenAI cancellato il debutto di GPT-6.1 Astra, il suo modello più avanzato, che ha mostrato comportamenti «ingannevoli». Le Big Tech stanno esaminando decine di migliaia di anomalie

Trump ha convocato Zuckerberg, Amodei & co dopo gli ultimi allarmi sull’intelligenza artificiale. OpenAI cancellato il debutto di GPT-6.1 Astra, il suo modello più avanzato, che ha mostrato comportamenti «ingannevoli». Le Big Tech stanno esaminando decine di migliaia di anomalie

In uno dei confronti più tesi e insoliti nella storia recente del capitalismo americano, i grandi tecno oligarchi della Silicon Valley si sono presentati alla Casa Bianca portando un messaggio che oscilla tra il calcolo strategico e l’allarme di sicurezza nazionale: fermateci prima che sia troppo tardi. Il pranzo di martedì, nella Cabinet Room della West Wing, ha riunito il gotha dell’intelligenza artificiale con il presidente Donald Trump e lo speaker della Camera Mike Johnson. Da un lato, l'am

Luca Ciarrocca
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Luca Ciarrocca

Luca Ciarrocca analizza da anni le dinamiche e gli squilibri del potere globale. Già corrispondente da New York per Il Giornale di Indro Montanelli, è stato il fondatore di Wall Street Italia. È autore di libri d’inchiesta, di cui i più recenti sono Il clan Trump e L'anima nera della Silicon Valley, la prima biografia italiana su Peter Thiel. Oggi dirige Italia.co e cura la newsletter Utopie & Distopie, tra le prime cinque in Italia su Substack nella categoria Top Italian World Politics