Ice, si incrina la muraglia dell’impunità: agenti sotto accusa per abusi e violenze

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Per mesi l’amministrazione Trump ha tentato di mettere sotto il tappeto gli scandali dell’Ice, l’agenzia anti immigrazione che a diverse riprese si è resa protagonista di retate militarizzate e assedi urbani. Qualcosa ora si sta muovendo. Il dipartimento di Giustizia, infatti, ha ammesso che il 14 gennaio, nel pieno della Operation Metro Surge, il sistema di retate con cui l’amministrazione ha messo in ginocchio Minneapolis, l’agente Christian Castro ha sparato attraverso una porta chiusa e ha f