i fatti di minneapolis

Ice, si incrina la muraglia dell’impunità: agenti sotto accusa per abusi e violenze

Mattia Ferraresi
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04 settembre 2026 • 19:57

Prime ammissioni del dipartimento di Giustizia. Primi procedimenti per condotte tenute durante il maxi dispiegamento nelle Twin Cities, dove sono stati uccisi due cittadini americani, Renée Good e Alex Pretti

Per mesi l’amministrazione Trump ha tentato di mettere sotto il tappeto gli scandali dell’Ice, l’agenzia anti immigrazione che a diverse riprese si è resa protagonista di retate militarizzate e assedi urbani. Qualcosa ora si sta muovendo. Il dipartimento di Giustizia, infatti, ha ammesso che il 14 gennaio, nel pieno della Operation Metro Surge, il sistema di retate con cui l’amministrazione ha messo in ginocchio Minneapolis, l’agente Christian Castro ha sparato attraverso una porta chiusa e ha f

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)