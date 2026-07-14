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Ice, tutta la verità sull’omicidio nel Maine: c’è una nuova (feroce) stretta anti migranti

Mattia Ferraresi
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14 luglio 2026 • 19:47

Le telecamere di sorveglianza smontano la versione ufficiale sulla dinamica dell’uccisione di un ventiseienne a Biddeford. Le associazioni dei diritti chiedono indagini trasparenti. A fine giugno in soli cinque giorni arrestate 10 mila persone negli Usa. Parziale passo indietro dell’amministrazione: fino a nuovo ordine non saranno più fermate auto sospette

Ogni ora emergono nuovi dettagli sull’uccisione di Joan Sebastian Guerrero, colombiano di 26 anni, a un incrocio di Biddeford, cittadina del Maine a sud di Portland per mano di un agente dell’Ice. Guerrero, regolarmente autorizzato a lavorare negli Stati Uniti, stava andando al lavoro quando la sua berlina bianca è stata circondata da agenti con i giubbotti verdi dell’Ice. Un testimone ha raccontato di aver sentito diversi colpi di pistola dopo che gli agenti avevano accerchiato l’auto con le ar

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)