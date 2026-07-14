Ice, tutta la verità sull’omicidio nel Maine: c’è una nuova (feroce) stretta anti migranti

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Ogni ora emergono nuovi dettagli sull’uccisione di Joan Sebastian Guerrero, colombiano di 26 anni, a un incrocio di Biddeford, cittadina del Maine a sud di Portland per mano di un agente dell’Ice. Guerrero, regolarmente autorizzato a lavorare negli Stati Uniti, stava andando al lavoro quando la sua berlina bianca è stata circondata da agenti con i giubbotti verdi dell’Ice. Un testimone ha raccontato di aver sentito diversi colpi di pistola dopo che gli agenti avevano accerchiato l’auto con le ar