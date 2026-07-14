Ice, tutta la verità sull’omicidio nel Maine: c’è una nuova (feroce) stretta anti migranti

Le telecamere di sorveglianza smontano la versione ufficiale sulla dinamica dell’uccisione di un ventiseienne a Biddeford. Le associazioni dei diritti chiedono indagini trasparenti. A fine giugno in soli cinque giorni arrestate 10 mila persone negli Usa. Parziale passo indietro dell’amministrazione: fino a nuovo ordine non saranno più fermate auto sospette
Ogni ora emergono nuovi dettagli sull’uccisione di Joan Sebastian Guerrero, colombiano di 26 anni, a un incrocio di Biddeford, cittadina del Maine a sud di Portland per mano di un agente dell’Ice. Guerrero, regolarmente autorizzato a lavorare negli Stati Uniti, stava andando al lavoro quando la sua berlina bianca è stata circondata da agenti con i giubbotti verdi dell’Ice. Un testimone ha raccontato di aver sentito diversi colpi di pistola dopo che gli agenti avevano accerchiato l’auto con le ar