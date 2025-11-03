false false

Sono otto i corpi degli ostaggi israeliani che Hamas deve ancora restituire. L’ultimo scambio è andato a buon fine dopo che l’ufficio del premier Benjamin Netanyahu ha confermato l’identità delle tre salme consegnate dall’organizzazione alla Croce Rossa internazionale.

Al loro interno c’erano i corpi di tre membri dell’Idf: il tenente colonnello Asaf Hamami, il capitano Omer Neutra e il sergente Oz Daniel. «Il governo e tutte le agenzie statali rimangono determinati e pienamente impegnati a riportare a casa tutti i nostri ostaggi caduti per una degna sepoltura in Israele», ha fatto sapere l'ufficio.

Intanto il presidente statunitense Donald Trump definisce «solida» la tregua tra Hamas e Israele mentre il gruppo palestinese sta trattando con i mediatori per estrarre decine di combattenti delle Brigate al-Qassam bloccati in tunnel a Rafah e Khan Yunis, dietro la «linea gialla» controllata da Israele.

Erdogan: Hamas è intenzionato a rispettare la tregua Il movimento islamista palestinese Hamas "sembra essere piuttosto determinata a rispettare l'accordo" di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, alla cerimonia di apertura della 41ma riunione della Commissione permanente per la cooperazione economica e commerciale (Comcec) dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic), in corso al Centro congressi di Istanbul. "Hamas sembra essere piuttosto determinata a rispettare l'accordo. Tuttavia, siamo tutti consapevoli che Israele ha un pessimo curriculum in materia", ha affermato Erdogan. "Ci troviamo di fronte a un governo che, dall'accordo di cessate il fuoco, ha ucciso oltre 200 innocenti e non ha interrotto le occupazioni e gli attacchi in Cisgiordania", ha sottolineato il presidente turco, aggiungendo: "Non possiamo permettere né l'annessione della Cisgiordania, né la modifica dello status di Gerusalemme, né i tentativi di danneggiare la sacralità della Moschea di Al Aqsa". Croce Rossa e Hamas a Gaza City per recuperare gli ostaggi "Squadre della Croce Rossa e agenti dell'ala militare di Hamas sono entrati nel quartiere di Shuja'iyya a Gaza City per cercare i corpi degli ostaggi deceduti". Lo riporta la televisione del Qatar al Arabiya. L'ex procuratrice dell'Idf è stata arrestata per fuga di notizie L'ex procuratrice militare israeliana Yifat Tomer-Yeroushalmi è stata arrestata in relazione a un'indagine sulla fuga di notizie di un video che mostra soldati israeliani che abusano di detenuti palestinesi in un carcere di massima sicurezza nel 2024. Lo ha dichiarato il ministro della Sicurezza nazionale israeliana. Dopo aver annunciato le sue dimissioni venerdì, Tomer-Yeroushalmi era scomparsa brevemente ieri, scatenando speculazioni mediatiche su un possibile tentativo di suicidio. In un messaggio Telegram, il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha annunciato che "è stato concordato che, alla luce degli eventi di ieri sera, il Servizio Penitenziario agirà con maggiore vigilanza per garantire la sicurezza della detenuta nel centro di detenzione in cui è stata posta in custodia". Negoziati in corso per far evacuare i miliziani di Hamas bloccati nella parte sotto il controllo dell'Idf Fonti di Hamas rivelano negoziati in corso tramite mediatori per estrarre decine di combattenti delle Brigate al-Qassam bloccati in tunnel a Rafah e Khan Yunis, dietro la "linea gialla" controllata da Israele. Le stesse fonti, citate da Al-Arabiya, stimano in diverse decine gli elementi intrappolati. Merz e Netanyahu a colloquio telefonico su Gaza Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nella tarda serata di domenica. Lo ha riferito il portavoce del governo federale Stefan Kornelius. "Merz e Netanyahu hanno discusso su come raggiungere un'ulteriore stabilizzazione del cessate il fuoco a Gaza. Entrambi hanno concordato che gli aiuti umanitari debbano raggiungere la popolazione di Gaza in modo sicuro e in quantita' sufficienti e hanno ribadito che Hamas deve consegnare immediatamente i resti degli ultimi ostaggi", ha dichiarato Kornelius. Identificati i corpi di tre soldati restituiti da Hamas L'ufficio del Primo ministro israeliano ha annunciato che i corpi del tenente colonnello Asaf Hamami, del capitano Omer Neutra e del sergente Oz Daniel sono stati identificati dopo che Hamas ha restituito a Israele i resti di tre ostaggi deceduti. Le famiglie sono state informate dopo l'identificazione eseguita dal Centro nazionale di medicina legale. Lo scrive Ynet. "Il governo di Israele condivide il profondo dolore delle famiglie Hamami, Neutra e Daniel, e di tutte le famiglie degli ostaggi caduti", si legge nella dichiarazione. "Il governo e tutte le agenzie statali rimangono determinati e pienamente impegnati a riportare a casa tutti i nostri ostaggi caduti per una degna sepoltura in Israele". Dopo la conferma che i corpi restituiti ieri da Hamas appartengono a tre ostaggi, sono ancora otto gli ostaggi deceduti a Gaza le cui spoglie devono essere ancora restituite Trump definisce "molto solida" la tregua a Gaza Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. ha descritto come "molto solida" la tregua mediata dalla sua amministrazione tra Israele e Hamas, affermando in un'intervista all'emittente televisiva "Cbs News" che "non è fragile" a dispetto delle ostilità riprese negli ultimi giorni nella Striscia. L'ex presidente ha avvertito che Hamas "potrebbe essere eliminato immediatamente se non si comporta bene" e ha aggiunto che sarebbe in grado di ottenere il suo disarmo "molto rapidamente".

