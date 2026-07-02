Il 4 luglio di Trump è un’autocelebrazione e il governo Meloni partecipa per ricucire

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Donald Trump sta lavorando con fervore megalomaniaco ai festeggiamenti per i 250 anni degli Stati Uniti, ma le celebrazioni hanno un orizzonte globale e fungono da test di fedeltà per gli alleati. Un test particolarmente difficile in questa fase di tensioni transatlantiche. La task force “Salute to America 250” voluta da Trump ha trasformato il giorno dell’Indipendenza in una campagna globale fatta di illuminazioni rosse, bianche e blu su monumenti e palazzi storici di mezzo mondo tra il 2 e il