la memoria e il presente

Il 7 ottobre e la giustizia negata. La rabbia contro Netanyahu

Giovanni legorano
06 ottobre 2026 • 19:54Aggiornato, 06 ottobre 2026 • 20:01
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Lunedì durante le cerimonie di Stato il padre di una vittima ha accusato il premier di avere «sangue sulle mani». Le commemorazioni organizzate dalla società civile, che aveva chiesto invano una commissione d’inchiesta 

Dopo le cerimonie di Stato israeliane di due giorni fa per il terzo anniversario della strage del 7 ottobre, partono quelle organizzate dalla società civile a tre anni esatti dal massacro. Mercoledì si inizia alle 6:29, ora in cui il gruppo terroristico ha iniziato a lanciare i primi razzi. Ci saranno installazioni, commemorazioni e proteste in 400 località in tutto il paese. Gli eventi sono stati organizzati principalmente dagli attivisti del Consiglio di ottobre e del movimento Kumu, noti per

Giovanni legorano
Giovanni legorano
Giovanni legorano

Giornalista. Ha lavorato come corrispondente per il Wall Street Journal, coprendo il sud Europa per 12 anni. Ora scrive per Domani e varie realtà editoriali internazionali, tra cui The telegraph e l'FT group