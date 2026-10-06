Il 7 ottobre e la giustizia negata. La rabbia contro Netanyahu

Lunedì durante le cerimonie di Stato il padre di una vittima ha accusato il premier di avere «sangue sulle mani». Le commemorazioni organizzate dalla società civile, che aveva chiesto invano una commissione d’inchiesta

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Dopo le cerimonie di Stato israeliane di due giorni fa per il terzo anniversario della strage del 7 ottobre, partono quelle organizzate dalla società civile a tre anni esatti dal massacro. Mercoledì si inizia alle 6:29, ora in cui il gruppo terroristico ha iniziato a lanciare i primi razzi. Ci saranno installazioni, commemorazioni e proteste in 400 località in tutto il paese. Gli eventi sono stati organizzati principalmente dagli attivisti del Consiglio di ottobre e del movimento Kumu, noti per