Il cambiamento è giovane: tutte le proteste della Gen Z

Mario Giropolitologo
28 dicembre 2025 • 17:21

In Asia i giovani hanno fatto saltare tre governi. La loro è una richiesta di profondo cambiamento anche se non sanno bene in cosa consista. Certo, senza leader politici, le rivolte spesso falliscono, ma la loro capacità di giudicare e condannare rimane forte

La Gen Z (i nati dal 1997 al 2012) si fa risentire in Asia. Sembra quasi che si sia data il turno con la generazione precedente, quella delle Primavere arabe, ma cambiando continente e soprattutto esiti. In tre anni sono caduti tre governi a causa delle manifestazioni popolari iniziate dai giovani: Sri Lanka, Bangladesh e Nepal. I giovani srilankesi ci hanno messo cinque mesi a sconfiggere il clan dei fratelli Rajapaksa che, pur aureolati dalla vittoria contro le Tigri Tamil, dirigevano il paese

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.