il procuratore generale usa

Il caso Blanche. Sì allo scudo fiscale per il presidente Trump

Mattia Ferraresi
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04 agosto 2026 • 19:25

L’ex avvocato del tycoon sarà confermato a capo della Giustizia grazie a un baratto: addio ai

fondi per gli assalitori di Capitol Hill, in cambio dell’immunità per Donald

Il procuratore generale ad interim rescinde il fondo anti-armamento da 1,8 miliardi per placare due senatori repubblicani riluttanti

L'immunità dagli accertamenti fiscali per il presidente e i suoi figli sopravvive intatta, mentre Trump si infuria con Jeanine Pirro

Il procuratore generale ad interim, Todd Blanche, ha superato le resistenze dei senatori repubblicani e si avvia verso la conferma come capo del dipartimento di Giustizia a pieno titolo. Le manovre con cui l’ex avvocato personale di Trump ha convinto anche i più scettici vanno studiate con attenzione. Domenica sera ha annunciato la rescissione formale del cosiddetto fondo anti politicizzazione, 1,8 miliardi di dollari destinati a risarcire le presunte vittime della giustizia politicizzata dai de

Mattia Ferraresi
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Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)