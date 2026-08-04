Il caso Blanche. Sì allo scudo fiscale per il presidente Trump

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Il procuratore generale ad interim, Todd Blanche, ha superato le resistenze dei senatori repubblicani e si avvia verso la conferma come capo del dipartimento di Giustizia a pieno titolo. Le manovre con cui l’ex avvocato personale di Trump ha convinto anche i più scettici vanno studiate con attenzione. Domenica sera ha annunciato la rescissione formale del cosiddetto fondo anti politicizzazione, 1,8 miliardi di dollari destinati a risarcire le presunte vittime della giustizia politicizzata dai de