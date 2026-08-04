Il caso Blanche. Sì allo scudo fiscale per il presidente Trump

L’ex avvocato del tycoon sarà confermato a capo della Giustizia grazie a un baratto: addio ai
fondi per gli assalitori di Capitol Hill, in cambio dell’immunità per Donald
Il procuratore generale ad interim rescinde il fondo anti-armamento da 1,8 miliardi per placare due senatori repubblicani riluttanti
L'immunità dagli accertamenti fiscali per il presidente e i suoi figli sopravvive intatta, mentre Trump si infuria con Jeanine Pirro
Il procuratore generale ad interim, Todd Blanche, ha superato le resistenze dei senatori repubblicani e si avvia verso la conferma come capo del dipartimento di Giustizia a pieno titolo. Le manovre con cui l’ex avvocato personale di Trump ha convinto anche i più scettici vanno studiate con attenzione. Domenica sera ha annunciato la rescissione formale del cosiddetto fondo anti politicizzazione, 1,8 miliardi di dollari destinati a risarcire le presunte vittime della giustizia politicizzata dai de