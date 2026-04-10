Il caso Pentagono-Vaticano. Va in scena l’ira degli Usa

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Dopo giorni di turbolenze fra la Santa sede e l’amministrazione Trump, la segreteria di Stato ha pubblicato una nota ufficiale di smentita delle ricostruzioni circolate intorno ai tesi rapporti diplomatici: «Come confermato da sua eminenza Christophe Pierre, già nunzio apostolico negli Stati Uniti, l’incontro da egli avuto con il Sig. Elbridge Andrew Colby è rientrato nella regolare missione del rappresentante pontificio e ha dato l’occasione a uno scambio di vedute circa questioni di mutuo inte