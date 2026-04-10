smentite (che non smentiscono)

Il caso Pentagono-Vaticano. Va in scena l’ira degli Usa

Mattia Ferraresi
10 aprile 2026 • 20:12Aggiornato, 10 aprile 2026 • 21:04

È bufera dopo la rivelazione della convocazione del cardinale Pierre, nunzio a Washington. La Casa Bianca: «Fake news». L’ultimo post del papa: «Dio non benedice alcun conflitto»

Dopo giorni di turbolenze fra la Santa sede e l’amministrazione Trump, la segreteria di Stato ha pubblicato una nota ufficiale di smentita delle ricostruzioni circolate intorno ai tesi rapporti diplomatici: «Come confermato da sua eminenza Christophe Pierre, già nunzio apostolico negli Stati Uniti, l’incontro da egli avuto con il Sig. Elbridge Andrew Colby è rientrato nella regolare missione del rappresentante pontificio e ha dato l’occasione a uno scambio di vedute circa questioni di mutuo inte

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Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)