il dibattito sulle responsabilità del governo

Il day after di Flydubai, Netanyahu sotto accusa. «Sicurezza, troppe falle»

Giovanni Legorano
01 ottobre 2026 • 19:29
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L’attentato è stato sventato, ma il paese si interroga sulle responsabilità del governo. Haaretz all’attacco: «C’è stato un fallimento dell’intelligence». Ma il premier cavalca la testi del jihadismo: «Il pilota è stato radicalizzato dall’islam». Secondo Times of Israel, «parlava di uccidere ebrei»

All’indomani del fallito dirottamento dell’aereo diretto a Tel Aviv da Dubai, la sventata strage diventa un tema di campagna elettorale in Israele in vista delle elezioni politiche del 27 ottobre. E il paese si interroga sulle possibili responsabilità della leadership uscente, in primis, del premier Benjamin Netanyahu. Secondo quanto ricostruito sinora, il co-pilota omanita dell’aereo della compagnia Flydubai ha accoltellato il pilota di origine indiana, prendendo il controllo del volo con l’int

Giovanni Legorano
Giovanni Legorano
Giovanni Legorano

Giornalista. Ha lavorato come corrispondente per il Wall Street Journal, coprendo il sud Europa per 12 anni. Ora scrive per Domani e varie realtà editoriali internazionali, tra cui The telegraph e l'FT group