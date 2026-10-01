Il day after di Flydubai, Netanyahu sotto accusa. «Sicurezza, troppe falle»

L’attentato è stato sventato, ma il paese si interroga sulle responsabilità del governo. Haaretz all’attacco: «C’è stato un fallimento dell’intelligence». Ma il premier cavalca la testi del jihadismo: «Il pilota è stato radicalizzato dall’islam». Secondo Times of Israel, «parlava di uccidere ebrei»
All’indomani del fallito dirottamento dell’aereo diretto a Tel Aviv da Dubai, la sventata strage diventa un tema di campagna elettorale in Israele in vista delle elezioni politiche del 27 ottobre. E il paese si interroga sulle possibili responsabilità della leadership uscente, in primis, del premier Benjamin Netanyahu. Secondo quanto ricostruito sinora, il co-pilota omanita dell’aereo della compagnia Flydubai ha accoltellato il pilota di origine indiana, prendendo il controllo del volo con l’int