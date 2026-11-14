Il 19 novembre il vertice a tre putin, xi e trump

«Il Donbass a Mosca in cambio della Nato». La proposta degli Stati Uniti all’Ucraina

Lucia Malatesta
14 novembre 2026 • 20:08
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Zelensky riferisce l’ipotesi prospettata da parte americana, ma ribadisce che Kiev non ha intenzione di cedere territori. Il presidente denuncia anche altri problemi su Starlink: «Le ragioni del malfunzionamento non sono politiche, ma tecniche»

No, l’Ucraina non è disposta a rinunciare a parte del suo territorio in cambio dell’ingresso nella Nato, come sarebbe stato prospettato, dopo i negoziati trilaterali negli Emirati, dagli Stati Uniti. Lo ha confermato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando con i giornalisti. Ma è proprio questo, tuttavia, uno dei punti di pressione che Washington ha tentato di esercitare su Kiev: il ritiro da alcune aree del Donbas ormai sotto controllo russo. Se la linea russa non si sposta, non

Lucia Malatesta