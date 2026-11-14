«Il Donbass a Mosca in cambio della Nato». La proposta degli Stati Uniti all’Ucraina

Zelensky riferisce l’ipotesi prospettata da parte americana, ma ribadisce che Kiev non ha intenzione di cedere territori. Il presidente denuncia anche altri problemi su Starlink: «Le ragioni del malfunzionamento non sono politiche, ma tecniche»

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No, l’Ucraina non è disposta a rinunciare a parte del suo territorio in cambio dell’ingresso nella Nato, come sarebbe stato prospettato, dopo i negoziati trilaterali negli Emirati, dagli Stati Uniti. Lo ha confermato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando con i giornalisti. Ma è proprio questo, tuttavia, uno dei punti di pressione che Washington ha tentato di esercitare su Kiev: il ritiro da alcune aree del Donbas ormai sotto controllo russo. Se la linea russa non si sposta, non