Il fuggitivo Bolsonaro accolto a braccia aperte dal presidente Trump

L’ex candidato della destra in Brasile atterrato a Miami dopo una fuga in aereo via Ecuador. Il dipartimento di Stato Usa: «Gli daremo il visto». Rubio considerato il regista dell’operazione. Il tycoon: «Sono d’accordo, sono state terribili le elezioni brasiliane». Anche il fratello si era reso latitanti negli Usa. Il presidente: «Una vicenda vergognosa». Bonelli (Avs) annuncia un’interrogazione parlamentare sul passaporto italiano di Flavio
Gli Usa come nuova terra d’esilio per l’estrema destra brasiliana ricercata dalla giustizia. Dopo il padre, Jair Bolsonaro, scappato nel 2023 in Florida per aizzare a distanza il colpo di stato poi fallito, e il fratello Eduardo, latitante in Texas dal 2025 dove ora risiede legalmente, anche Flavio raggiunge gli Stati Uniti per sfuggire alla crescente pressione giudiziaria. A poche ore di distanza dell’ordine di consegnare i passaporti alla Polizia federale il candidato sconfitto ha lasciato cla