La Russia ha già fatto grandi e dolorosi compromessi per raggiungere la pace in Ucraina, ora tocca al «regime» di Kiev e ai suoi alleati europei fare altrettanto. Così il presidente russo, Vladimir Putin, ha riassunto la situazione dei negoziati per la pace in Ucraina, durante la tradizionale “Linea diretta”, la conferenza stampa fiume di fine anno. Pazienza se i «compromessi» di cui parla Putin sono la rinuncia a pezzi di Ucraina che le truppe russe non hanno mai occupato o da cui sono state