l’analisi

Il grande fallimento di Trump, ostaggio dell’inferno iraniano

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
14 marzo 2026 • 21:26Aggiornato, 14 marzo 2026 • 21:32

Continuando la guerra cresce il discredito che il presidente sta accumulando, innanzitutto nell’elettorato americano. Nel frattempo la Cina è nelle condizioni di sfruttare a proprio vantaggio la crisi di affidabilità che produrrebbe in Medio Oriente un conclamato fiasco americano

Ogni giorno Donald Trump ripete che gli ayatollah sono stati sconfitti ma intanto sta diventando il loro ostaggio. Vorrebbe chiudere in fretta il conflitto e avrebbe già chiesto a Benjamin Netanyahu di porre fine alle operazioni militari entro una settimana, afferma il quotidiano israeliano Israel Hayom, edito da uno dei massimi finanziatori di Trump. Ma anche se l’israeliano gli desse retta manca la disponibilità di Teheran. Se gli iraniani continuano a colpire con missili e droni le basi Usa

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Guido Rampoldi
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Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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