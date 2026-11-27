Il «sistema bancario è fallito, i libanesi si sono trovati da un giorno all’altro con i conti bloccati, ci sono 80 miliardi di dollari che non si possono ritirare», spiega il deputato Marwan Hamadeh. La situazione le paese è fragile: tutti sanno che in giro ci sono ancora troppe armi, il paese in ogni momento potrebbe sprofondare di nuovo nel caos
Nelle strade di Beirut si respirano le contraddizioni di un paese ferito e diviso. L’inflazione porta i prezzi a livelli più che europei nonostante il salario minimo in Libano rimanga fissato a 312 dollari al mese. Sono le conseguenze di una pesante crisi economica e monetaria che colpisce il Libano da anni: 1 dollaro oggi equivale a circa 90 mila lire libanesi. Cinque anni fa ne valeva solo 1.500. La loro valuta, e dunque i risparmi di chi non ha potuto convertirli in tempo, valgono sessanta vo