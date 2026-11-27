Il «sistema bancario è fallito, i libanesi si sono trovati da un giorno all’altro con i conti bloccati, ci sono 80 miliardi di dollari che non si possono ritirare», spiega il deputato Marwan Hamadeh. La situazione le paese è fragile: tutti sanno che in giro ci sono ancora troppe armi, il paese in ogni momento potrebbe sprofondare di nuovo nel caos