Dopo gli attacchi iraniani in Siria, Iran e Pakistan, Islamabad lancia a sua volta un’aggressione nella zona di confine contro nascondigli di terroristi, dice il ministero degli Esteri pakistano. I media iraniani parlano di nove morti, tra cui quattro bambini e tre donne. A Gaza è il settimo giorno di blackout delle comunicazioni

Islamabad ha lanciato attacchi in Iran, in risposta all’aggressione di Teheran. Il ministero degli Esteri pakistano ha detto che il paese ha condotto «attacchi militari di precisione» verso il sud-est dell’Iran contro nascondigli di terroristi nella provincia di Siestan-o-Baluchistan. Ha poi comunicato in una nota che sono stati uccisi diversi militanti.

In base a quanto riferito da un alto funzionario della sicurezza del Pakistan, fonte anonima sentita dal New York Times, Islamabad ha colpito sette campi usati dai separatisti Baluchi che si trovano a meno di 50 chilometri dal confine. Sono morte sette persone nell’attacco, quattro bambini e tre donne, dicono i media iraniani, secondo cui diverse esplosioni sarebbero state sentite nei pressi della città di Savaran. Successivamente, l’Iran ha confermato la morte di altri due uomini, facendo salire il bilancio a nove.

Il Pakistan aveva avvertito: l’attacco di Teheran è stata una palese violazione del diritto internazionale e si sarebbe riservato «il diritto di rispondere». L’aggressione ha portato Islamabad a ridimensionare le relazioni diplomatiche con il paese confinante, ha richiamato l’ambasciatore a Teheran ed espulso l’omologo iraniano.

L’attacco iraniano

L’Iran ha condotto un’operazione verso il Pakistan, dopo aver attaccato infrastrutture sospettate di essere basi di spionaggio israeliane nella regione curda dell’Iraq e in Siria, per vendicare il doppio attentato suicida, avvenuto il 3 gennaio e rivendicato dallo stato islamico, che ha ucciso più di 80 persone durante la commemorazione della morte del generale iraniano Qasem Solemaini.

Gli obiettivi erano, aveva dichiarato Teheran, terroristici, basi appartenenti al gruppo militante sunnita, Jaish al-Adl. Ma nell’attacco sono morti due bambini.

Il rischio di un’ulteriore escalation di tensioni e violenza nella regione è alto, e ieri il ministro degli Esteri iraniano, difendendosi dalle accuse ha avvertito Israele: «Se il genocidio a Gaza si ferma, ciò porterà alla fine di altre crisi e attacchi nella regione».

In Palestina

Gaza sta vivendo da sette giorni un blackout delle comunicazioni, mentre gli attacchi israeliani sulla città di Tulkarem in Cisgiordania hanno ucciso sette persone, tra cui due bambini, e ferito anche due paramedici, riferisce l’Onu.

Al Jazeera riporta che sarebbero almeno undici le vittime uccise in due diversi attacchi aerei israeliani, in un campo profughi a Ramallah e a Tulkarem.

