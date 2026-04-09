Il Pentagono ha minacciato il Vaticano. È lo scontro finale fra Trump e Leone

La rivelazione di un incontro molto ruvido tra il nunzio e i funzionari della difesa americano infiamma un clima già rovente. Il messaggio degli Usa alla Santa Sede: la potenza militare americana può tutto, la chiesa stia al suo posto. Il ruolo di Vance

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Un’altra giornata di Leone XIV è stata scandita dalle turbolenze con l’amministrazione americana. Nella prima mattinata i collaboratori hanno dato conto al papa della ricostruzione, realizzata da chi scrive, sulla rivista americana The Free Press e rimbalzata un po’ ovunque fra Roma e Washington, di un incontro assai irrituale avvenuto al Pentagono nel gennaio scorso. Il sottosegretario per la policy al dipartimento della Difesa, Elbridge Colby, ha invitato l’allora nunzio apostolico negli Stati