i soldi non fanno la felicità (di bigtech)

Il più ricco del mondo ha sbagliato investimento. I dem: «Indagini su Musk»

Luca Ciarrocca
05 novembre 2026 • 07:00
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La mole inedita di denaro dal patron di Tesla non basta per vincere in Texas. Col Congresso a guida democratica partiranno le inchieste sui broligarchi 

L’epica vittoria democratica alle elezioni di Midterm provoca un “danno collaterale” immediato per i repubblicani: presenta il conto ai miliardari della Silicon Valley che negli ultimi due anni avevano scommesso su Donald Trump. Con la conquista di Camera e Senato e una maggioranza schiacciante, il nuovo potere dem si prepara a passare al setaccio lo stradominio economico e politico dei tecno-oligarchi della destra trumpiana. Elon Musk e Peter Thiel saranno presto al centro di inchieste, audizio

Luca Ciarrocca
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Luca Ciarrocca

Luca Ciarrocca analizza da anni le dinamiche e gli squilibri del potere globale. Già corrispondente da New York per Il Giornale di Indro Montanelli, è stato il fondatore di Wall Street Italia. È autore di libri d’inchiesta, di cui i più recenti sono Il clan Trump e L'anima nera della Silicon Valley, la prima biografia italiana su Peter Thiel. Oggi dirige Italia.co e cura la newsletter Utopie & Distopie, tra le prime cinque in Italia su Substack nella categoria Top Italian World Politics