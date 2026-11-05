Il più ricco del mondo ha sbagliato investimento. I dem: «Indagini su Musk»

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L’epica vittoria democratica alle elezioni di Midterm provoca un “danno collaterale” immediato per i repubblicani: presenta il conto ai miliardari della Silicon Valley che negli ultimi due anni avevano scommesso su Donald Trump. Con la conquista di Camera e Senato e una maggioranza schiacciante, il nuovo potere dem si prepara a passare al setaccio lo stradominio economico e politico dei tecno-oligarchi della destra trumpiana. Elon Musk e Peter Thiel saranno presto al centro di inchieste, audizio