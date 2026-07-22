Il popolo americano contro Paramount. L’assalto alla Warner (per ora) è bloccato

C’è un giudice a Los Angeles: dodici Stati americani hanno ottenuto un’ordinanza restrittiva temporanea contro la mega-acquisizione dello studios di Burbank da parte del colosso della famiglia Ellison. La fusione porterebbe ad una concentrazione tra intrattenimento e informazione mai vista, che comprende Cnn, Cbs, Netflix, Hbo, Dc Studios. Un affare da 111 miliardi

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Dopo il sì del dipartimento della giustizia sembrava cosa fatta. E invece la partita per la Warner Bros è ancora aperta. Lunedì sera, 20 luglio, dodici Stati americani hanno ottenuto un’ordinanza restrittiva temporanea contro la mega acquisizione degli studios di Burbank da parte di Paramount. In testa al corteo c’è la California, nello specifico il procuratore generale democratico Rob Bonta, tra le voci più forti contro l’operazione da 111 miliardi di dollari che vedrebbe la casa dei Looney Tun