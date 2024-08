Per il segretario di stato Usa Antony Blinken, i colloqui in corso "potrebbero essere l'ultima" possibilità per un accordo a Gaza: "Questo è un momento decisivo, probabilmente la migliore, forse l'ultima, opportunità per riportare a casa gli ostaggi, per ottenere un cessate il fuoco e per mettere tutti sulla strada migliore per una pace e una sicurezza durature", ha detto incontrando il presidente israeliano Isaac Herzog. Blinken ha chiesto alle due parti, Hamas e Israele di non "far deragliare" gli sforzi per un cessate il fuoco.

Anche il presidente Usa Joe Biden era intervenuto sui colloqui, sostenendo che "i negoziati sul cessate il fuoco sono ancora in corso, non molliamo, la tregua è ancora possibile", ha detto ai reporter a Camp David.