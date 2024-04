La misura è divisa in quattro parti, una per ogni paese alleato e una quarta per favorire l’incontro con i conservatori che potrebbe portare a un divieto nazionale all’uso di Tik Tok. All’Ucraina sono destinati poco meno di 61 miliardi

Il senato statunitense, nella serata di ieri, ha approvato, con un’ampia maggioranza, un pacchetto di aiuti di 95,3 miliardi di dollari a sostegno dell’Ucraina, di Israele e Taiwan. Dopo mesi di incertezza sulla possibilità da parte degli Usa di continuare a sostenere Kiev, sabato il Congresso aveva votato a favore del pacchetto diviso in quattro misure: una per ogni alleato di Washington e una quarta per favorire l’incontro con i conservatori, che potrebbe portare a imporre un divieto nazionale all’uso di Tik Tok. La piattaforma social è accusata di consentire a Pechino di spiare e manipolare i suoi 170 milioni di utenti negli Stati Uniti.

L’intero pacchetto è stato quindi approvato grazie a una maggioranza bipartisan, con 79 voti a favore e 18 contrari, e finirà sulla scrivania del presidente Joe Biden per la firma. Il presidente Usa, grande sostenitore delle misure, ha assicurato che firmerà il progetto di legge rapidamente «in modo da poter iniziare a inviare armi e attrezzature all’Ucraina questa settimana».

La maggior parte dei fondi approvati ieri dal Senato è destinata all’Ucraina. Le misure prevedono 60,8 miliardi di dollari per alimentare il fondo per la guerra di difesa in Kiev, 26,3 destinati a Israele e ai civili nelle zone di conflitto, inclusa Gaza, per gli aiuti umanitari, e 8,1 miliardi di dollari per il rafforzamento delle difese contro la Cina nella regione indo-pacifica.

«Finalmente, finalmente, finalmente. Stasera, dopo più di sei mesi di duro lavoro e molti colpi di scena, l’America manda un messaggio al mondo intero: non vi volteremo le spalle», ha detto Chuck Schumer, leader dei Democratici al Senato.

Le reazioni

«Sono grato al Senato degli Stati Uniti per aver approvato oggi un aiuto vitale all’Ucraina», ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

«Ringrazio il leader della maggioranza Chuck Schumer e il leader repubblicano Mitch McConnell per la loro forte leadership nel portare avanti questa legislazione bipartisan, così come tutti i senatori statunitensi che hanno votato a favore», ha continuato, sottolineando che «questo voto rafforza il ruolo dell’America come faro della democrazia e leader del mondo libero. Sono anche grato a tutti gli americani che continuano a sostenere l’Ucraina e riconoscono che il significato storico di questo disegno di legge va oltre la politica.

Zelensky ha poi aggiunto: «Apprezzo ugualmente il sostegno del presidente Biden e attendo con ansia che il disegno di legge venga firmato presto e che il prossimo pacchetto di aiuti militari corrisponda alla risolutezza che vedo sempre nei nostri negoziati. Le capacità a lungo raggio, l’artiglieria e la difesa aerea dell’Ucraina sono strumenti fondamentali per ripristinare rapidamente la pace».

Mentre per la Corea del Nord il pacchetto stanziato per aiutare l’Ucraina è «allucinogeno», perché, secondo il vice ministro degli Esteri Im Chon-il, nessun sostegno potrà fermare la Russia. Lo riporta l’agenza Kcna. «Gli aiuti militari aggiuntivi sono semplicemente un allucinogeno che allevia temporaneamente i timori» del presidente Volodymyr Zelensky, ha detto Im, aggiungendo che «nessun aiuto militare Usa sarà in grado di fermare la lotta dell’eroico esercito russo» nella difesa di sovranità e sicurezza.

Alla notizia dell’approvazione del pacchetto di aiuti, anche Tel Aviv ha ringraziato la camera alta, evidenziando che la decisione è «un messaggio forte» ai «nemici» di Israele.

«Ringrazio il senato americano per aver adottato, con un’ampia maggioranza di entrambi i partiti, questo aiuto a Israele che è una chiara garanzia della forza della nostra alleanza e invia un messaggio forte a tutti i nostri nemici», ha scritto su X il ministro degli Affari esteri Israel Katz.

