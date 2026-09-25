tra gli appuntamenti una messa agli champs Élysées

Il viaggio a ostacoli del papa in Francia. A Lourdes vedrà le vittime degli abusi

Francesco Peloso
25 settembre 2026 • 07:00
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Tra le tappe conclusive c’è quella di Lourdes, dove è previsto anche un incontro con le vittime di abusi da parte del clero. Fra di loro però, per scelta dei vescovi, non ci sarà nessun esponente dell'associazione delle vittime di Bétharram 

In Francia, dove si recherà per il suo quinto viaggio apostolico fino al 28 settembre, il papa troverà una chiesa inquieta, divisa fra lo scandalo degli abusi sessuali e la rinascita spirituale fra i giovani, incontrerà grandi folle di persone e molti dei capi di governo dei 27 paesi Ue: il viaggio si annuncia particolarmente complesso. Leone XIV arriverà a Parigi, dove la prima tappa di rilievo sarà all’Eliseo, per un faccia a faccia con il presidente Emmanuel Macron. Quindi, nel primo pomerigg

Francesco Peloso
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Francesco Peloso

Giornalista che segue il Vaticano e la Chiesa da oltre vent’anni. Ha scritto per numerose testate fra le quali: Internazionale, Vatican Insider (La Stampa), il Secolo XIX, Il Riformista, Linkiesta, Jesus, Adista. I suoi ultimi libri sono Oltre il clericalismo (Città Nuova 2020), La banca del Papa (Marsilio 2015) e Se Dio resta solo (Lindau 2007).