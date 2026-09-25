Il viaggio a ostacoli del papa in Francia. A Lourdes vedrà le vittime degli abusi

Tra le tappe conclusive c’è quella di Lourdes, dove è previsto anche un incontro con le vittime di abusi da parte del clero. Fra di loro però, per scelta dei vescovi, non ci sarà nessun esponente dell'associazione delle vittime di Bétharram

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In Francia, dove si recherà per il suo quinto viaggio apostolico fino al 28 settembre, il papa troverà una chiesa inquieta, divisa fra lo scandalo degli abusi sessuali e la rinascita spirituale fra i giovani, incontrerà grandi folle di persone e molti dei capi di governo dei 27 paesi Ue: il viaggio si annuncia particolarmente complesso. Leone XIV arriverà a Parigi, dove la prima tappa di rilievo sarà all’Eliseo, per un faccia a faccia con il presidente Emmanuel Macron. Quindi, nel primo pomerigg