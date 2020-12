Il vicepresidente americano, Mike Pence, si è vaccinato contro il Covid-19 in diretta nazionale. Il vaccino somministrato a Pence è quello prodotto da Pfizer Biontech ed è stato approvato dagli Stati Uniti lunedì. Il vicepresidente ha detto di «non avere sentito nulla» durante l’iniezione e ha incoraggiatogli americani a vaccinarsi. Anche gli ex presidenti Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton hanno detto di volersi vaccinare in diretta.

La gaffe di Trump su Moderna

Mentre Pence si vaccinava, il presidente americano, Donald Trump, ha invece compiuto un errore di comunicazione dicendo su Twitter che il vaccino della società americana, Moderna, era stato approvato. La Food and drug administration deve invece ancora dare il via libera a quello che sarebbe il secondo vaccino anti Covid a essere introdotto nel paese. In precedenza, il presidente americano aveva inoltre annunciato di avere bloccato un piano che prevedeva la somministrazione del vaccino allo staff della Casa Bianca.

E gli altri paesi?

Il Regno Unito è stato il primo paese ad approvare l’uso del vaccino di Pfizer. La prima cittadina a ricevere la dose del prodotto farmaceutico è stata la novantenne nordirlandese, Margareth Keenan. In seguito anche il Canada, il Bahrein e il Messico hanno approvato l’uso del vaccino. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha invece comunicato che la distribuzione del vaccino negli stati comunitari inizierà il 27 dicembre.

Come funziona il vaccino

Il vaccino prodotto da Pfizer e BioNTech è composto da due dosi da prendere a tre settimane di distanza. La protezione inizia ad avere effetto dopo i primi quindici giorni dal momento della prima iniezione. Rimangono tuttavia i dubbi sull’efficacia nel lungo termine del vaccino a causa della mancanza di dati sul tema. Una difficoltà legata all’uso del vaccino è la sua necessità di essere conservato a temperature molto basse attorno ai 75 gradi sotto zero.

