In Italia, se tutto andrà come previsto, le vaccinazioni partiranno il 27 dicembre, così come nel resto d’Europa. In un Tweet la presidente della commissione Ursula von der Leyen ha annunciato l’avvio delle vaccinazioni in Europa il 27-28 e 29 dicembre.

La presidente ha scritto: «È il momento dell'Europa. Il 27, 28 e 29 dicembre inizierà la vaccinazione in tutta l'UE. Proteggiamo i nostri cittadini insieme. Siamo #StrongerTogether» (Più forti insieme).

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha twittato: «Un bel giorno per l’Italia e per l’Europa».

Per la somministrazione si aspetta adesso il via libera dell’agenzia europea dei medicinali Ema, che ha fissato la riunione per la valutazione del vaccino Pfizer-Biontech il prossimo 21 dicembre. Un portavoce della struttura commissariale retta da Domenico Arcuri, incaricata di occuparsi della distribuzione in Italia, ha specificato a Domani: «Se tutto confermato si partirà il 27 dicembre».

Il «vaccine day»

Il 16 dicembre è arrivato in Italia il via libera al piano vaccini.Se arriverà il via libera, dopo Natale e Santo Stefano ci sarà perciò il cosiddetto “Vaccine day” europeo, in cui i primi cittadini verranno vaccinati nello stesso giorno, così come concordato tra i ministri della Salute di Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Svizzera. Nelle prossime ore verrà definito il numero di persone alle quali somministrare il vaccino nel giorno simbolico.

Nei giorni successivi, invece, verrà avviata la prima sessione della vaccinazione di massa, destinata alle categorie a cui governo e parlamento hanno stabilito si debba dare priorità: operatori sanitari e sociosanitari, personale operante nei presidi ospedalieri pubblici e privati, ospiti e personale delle residenze per anziani.

Le intenzioni sono già state annunciate dal ministro della salute Roberto Speranza in audizione alla Camera. Come anticipato da Domani negli scorsi giorni, la compagnia farmaceutica Pfizer ha comunicato all’Italia di essere pronta a consegnare alcune migliaia di dosi già entro la fine del 2020. La campagna vaccinale vera e propria partirà a gennaio.

© Riproduzione riservata