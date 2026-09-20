Il voto dei russi finisce sotto i droni ucraini. Kiev: «Non è quello che si aspettava Putin»

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È iniziata con una pioggia di droni ucraini la terza e ultima giornata di elezioni in Russia, dove si è votato per il rinnovo della Duma, la camera bassa del Parlamento. L’esito del voto, scontato, è arrivato in serata con i primi exit poll: Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, ha ottenuto il 49,4 per cento in quelle che sono state le prime legislative dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina nel 2022. Nessuna sorpresa. Nel 2021 il risultato era stato molto, molto simile: 49,8 per cento, c