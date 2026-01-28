L’episodio è accaduto durante un comizio a Minneapolis in cui la donna stava criticando duramente il comportamento dell’Ice in città. L’uomo è stato arrestato e al momento è sconosciuto il liquido che le ha iniettato in corpo. La deputata è spesso nel mirino di attacchi pubblici del presidente Usa che l’ha accusato di aver inscenato l’aggressione

false false

Un uomo ha aggredito la deputata democratica del Minnesota, Ilhan Omar, durante un'assemblea cittadina a Minneapolis, tentando di spruzzarle addosso una sostanza sconosciuta attraverso una siringa, prima di essere bloccato dagli agenti.

«Dobbiamo abolire l'Ice per sempre. E la segretaria (del dipartimento della Sicurezza Interna, ndr) Kristi Noem deve dimettersi o affrontare l'impeachment», stava dicendo la deputata davanti alla folla poco prima dell’aggressione.

Il liquido sconosciuto

L'uomo è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aggressione. È stato immediatamente identificato e si tratterebbe in un 55enne di nome Anthony Kazmierczak. Attualmente è detenuto nella prigione della contea di Hennepin.

Non è ancora chiaro cosa contenesse la siringa, ma i presenti all’evento hanno fatto sapere che ci fosse un forte odore di aceto dopo l’aggressione. Lo staff della deputata ha fatto sapere che «sta bene» e che una volta bloccato l’aggressore lei ha «proseguito con il suo intervento perché non lascia vincere i bulli».

Dopo l'aggressione la deputata è infatti tornata e sul palco per dire: «Ecco la realtà che persone come quest'uomo orribile non capiscono: noi siamo il Minnesota, siamo forti. E resteremo resilienti di fronte a qualsiasi cosa ci possano lanciare addosso».

Nel mirino di Trump

Ilhan Omar, infatti, è da tempo mirino di attacchi da parte del presidente Donald Trump che ieri l’ha accusata di aver messo in scena l’aggressione. «Penso che sia un’impostora e probabilmente ha organizzato lei l’aggressione», ha commentato il presidente Usa all’Abc. E alla domanda del giornalista che gli chiedeva se avesse visto il video ha risposto: «No, non ci penso nemmeno».

Durante un comizio in Iowa, poco prima, Trump era tornato ad attaccarla pubblicamente. Gli immigrati devono «dimostrare di poter amare il nostro paese, devono esserne orgogliosi, non come Ilhan Omar». La deputata democratica viene spesso attaccato per le sue critiche al governo Trump e per le sue origini somale.

© Riproduzione riservata